В Томской области за неделю задержали 43 пьяных водителя

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C 9 по 15 декабря 2022 года на дорогах Томской области задержали 43 пьяных водителя сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«Из числа задержанных 3 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение», - уточнили в сообщении.

Также за неделю эвакуировали 67 транспортных средств за нарушения Правил дорожного движения.

28 автолюбителей нарушили правила остановки и стоянки. Один водитель незаконно оставил свой автомобиль на парковке, предназначенной для инвалидов.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что за неделю в регионе система видеофиксации обнаружила более 4 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Около 2 тысяч водителей превысили допустимую скорость движения.

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