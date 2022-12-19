Владимир Мазур назвал 50 парков в Томской области, которые благоустроят в 2023 году

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале обнародовал список парков и скверов в регионе, которые планируется благоустроить в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».

«В 2023-м приведём в порядок 50 парков, скверов, детских и спортивных площадок во всех муниципалитетах. Столько же, сколько и в 2022-м. Денег в бюджете будет больше – 390 миллионов рублей. А значит, и спрашивать с глав городов и районов, с подрядчиков будем строже», — подчеркнул глава региона.

В список вошли 50 территорий по всей Томской области, в том числе 16 — в Томске, 7 — в Северске и 5 — в Томском районе. Четыре территории благоустроят в Стрежевом, две — в Асиновском и Колпашевском районах, и по одной — в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском и Шегарском районах.

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