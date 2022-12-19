На Белом озере в Томске начал работу традиционный каток

Фото: Алексей Булатов / пресс-служба мэрии Томска

Каток на Белом озере в Октябрьском районе Томска заработал в минувшие выходные, сообщили в муниципальной администрации.

В парке «Белое озеро» установили праздничную ель высотой 9 метров с новогодней иллюминацией, вокруг озера расставили 11 светодиодных фигур. На глади катка планируется установить фигуры белых лебедей, также в течение недели в парке появится ледовая горка.

Напомним, в Томске в этом году не планируется масштабных новогодних гуляний, однако город украшен к празднику. Уже установлена праздничная иллюминация и елки в различных районах города, а в минувшие выходные открылась главная елка на Новособорной площади.

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