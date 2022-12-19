Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 3:22

На Белом озере в Томске начал работу традиционный каток

Вскоре в парке появится и ледовая горка
Кирилл Гостев
Фото: Алексей Булатов / пресс-служба мэрии Томска

Фото: Алексей Булатов / пресс-служба мэрии Томска

Каток на Белом озере в Октябрьском районе Томска заработал в минувшие выходные, сообщили в муниципальной администрации.

В парке «Белое озеро» установили праздничную ель высотой 9 метров с новогодней иллюминацией, вокруг озера расставили 11 светодиодных фигур. На глади катка планируется установить фигуры белых лебедей, также в течение недели в парке появится ледовая горка.

Напомним, в Томске в этом году не планируется масштабных новогодних гуляний, однако город украшен к празднику. Уже установлена праздничная иллюминация и елки в различных районах города, а в минувшие выходные открылась главная елка на Новособорной площади.

Читайте также: Елочные игрушки из костяного фарфора продает житель Томска за 40 тысяч рублей

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.