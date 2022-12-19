«Вамос Аргентина!»: томский путешественник болел за Месси в финале чемпионата мира по футболу

Фото: Роман Игнатьев / Русское географическое общество

В Катаре завершился чемпионат мира по футболу, за которым томские болельщики следили весь последний месяц. Исключением не стал и знаменитый томский путешественник, участник Русского географического общества Евгений Ковалевский: в своих соцсетях он рассказал, как переживал за команду Аргентины на протяжении всего финала.

Финальный матч стал украшением турнира — основное время аргентинцы и победители ЧМ в России французы завершили с равным счетом 2:2, а затем обменялись голами в дополнительное время. Все решилось в серии ударов с 11-метровой отметки.

Ковалевский следил за финалом из самого южного города Аргентины Ушуайя вместе с почетным консулом России Юрием Андрущуком и путешественником Владиславом Березкиным.

Первый тайм прошел под диктовку Аргентины: в середине игрового времени Лионель Месси сначала реализовал пенальти, а затем разогнал быструю контратаку, которая завершилась точным ударом Ди Марии.

«Шесть пасов в одно касание. Удар. Гоооол! 2:0 Вамос Аргентина! 5 минут до конца первого тайма. Тренер Франции Дидье Дешам расстроен», — пишет Ковалевский на своей странице «Вконтакте».

Во втором тайме матч словно катился к завершению, но взрывной форвард Мбаппе за две минуты оформил дубль и вернул Франции надежду.

«О ужас! Штрафной в ворота Аргентины. Наши снесли французского нападающего. Удар. Гол в наши ворота. 2:1. И снова атака Франции. Удар. Гол. Ужас, ужас, ужас. 2:2», — переживал путешественник за южноамериканцев.

В дополнительное время команды довели счет до 3:3. В серии пенальти южноамериканцы реализовали все свои попытки. Удар Комана потащил голкипер Мартинес, а Чуамени пробил мимо.

«Аргентина чемпион мира! Да здравствует Аргентина! Да здравствует Россия! Месси супер! Вратарь супер! Выдохнули. Спасибо Юре Андрущаку. В 65 лет я сделал открытие – стал футбольным болельщиком», — подытожил томский путешественник.

Титул 2022 года — третий для Аргентины и первый с 1986 года, а также первое чемпионство для Южной Америки за 20 лет.

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