В Томске заработали новогодние троллейбусы и трамваи

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в минувшие выходные заработали новогодние маршруты троллейбуса и трамвая. Их можно будет увидеть в период праздников на всех троллейбусных маршрутах и на трамвайных маршрутах №1 и №2, сообщили в горадминистрации.

Уточняется, что всего на линии вышли три троллейбуса и три трамвая с новогодней иллюминацией.

По словам директора ТТУ Петра Максимова, в организации подобрали маршруты праздничного электротранспорта так, чтобы охватить как можно больше районов города.

Иллюминация сделана из белой светодиодной ленты в специальном профиле и водонепроницаема, так что снегопады и наледь не лишат томичей возможности увидеть новогодние трамваи.

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