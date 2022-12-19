В Томске 19 декабря потеплеет до -12 градусов

Фото: Ксения Высотина

В Томске в понедельник, 19 декабря, дневная температура ожидается в районе -12...-14 °C, сообщил томский гидрометцентр. В облцентре будет переменная облачность, без существенных осадков.

В Томской области днем прогнозируют -10...-15 °C, местами небольшой, в юго-западных районах умеренный снег, изморозевые явления.

Ветер в области и областном центре юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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