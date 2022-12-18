Прокуратура Томска взяла на контроль пожар с двумя погибшими в переулке Баранчуковском

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Прокуратура Ленинского района Томска взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара в переулке Баранчуковском, который произошел в воскресенье, сообщило ведомство в Telegram-канале.

По информации МЧС, о возгорании сообщили в 16.51, в горящей квартире жилого девятиэтажного дома погибли два человека.

«По предварительной информации, в результате пожара погибли женщина, 1954 года рождения, и мужчина, 1985 года рождения», — сообщили в прокуратуре.

Причина пожара устанавливается.

Обновление от 18.50: по сообщению МЧС, возгорание было ликвидировано в 17.21. На месте пожара работали 35 человек и 7 единиц техники.

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