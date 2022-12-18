Несколько десятков домов в Томске на час отключат от электричества 19 декабря

Фото: Алёна Голева / Светлана Маковеева

В Октябрьском районе в понедельник, 19 декабря, с 14 до 15 часов не будет электричества в трех десятках домов. План отключений опубликован на сайте «Горсетей».

Света не будет в нескольких домах по улицам Баумана, Энтузиастов и Булгакова, на отдельных домах в переулке Баумана, улицах Станиславского, Цветаевой, Демьяна Бедного.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 19 декабря:

С 14.00 до 15.00: пер.Баумана 6; ул.Баумана 3/1, 15, 25; ул.Булгакова 1, 4; ул.Булгакова 2, 3-5; ул.Станиславского 2; ул.Цветаевой 5; ул.Энтузиастов 6, 6а; пер. Баумана 1-5, 2-4; ул. Баумана 21; ул. Бедного Демьяна 6; ул. Булгакова 6, 7; ул. Цветаевой Марины 3; ул. Энтузиастов 2-а.

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