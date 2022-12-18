Частный дом сгорел в Томске в ночь с субботы на воскресенье

Фото: «Регион-70 Томск»
В Томске в микрорайоне Степановка ранним утром воскресенья сгорел частный жилой дом, сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».
«Сегодня в 5 утра на Степановке сгорел жилой дом», — сообщили в паблике.
Судя по описанию фотографии, приложенной к посту, сгоревший дом расположен по улице Степной.
В «КП-Томск» запросили информацию о пожаре у пресс-службы МЧС по Томской области.
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