В Томской области 18 декабря выявили 31 новый случай COVID-19

Фото: Юлия Пыхалова / Алексей Булатов

В Томской области за прошедшие сутки, 18 декабря, выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом, один человек скончался, сообщает региональный оперштаб.

За сутки 5 человек госпитализировали, 48 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в Томской области выявили 158 089 случаев коронавируса, 156 389 человек выздоровели.

В России за 18 декабря выявлено 7 222 новых случая заболевания, 6 338 человек выздоровели, 51 человек скончался.

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