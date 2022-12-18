У жителя деревни в Томской области нашли марихуану и гашиш

Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

В Кожевниковском районе Томской области в доме местного жителя полицейские нашли марихуану и гашиш в пакете и упаковочной пленке, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

У 35-летнего жителя деревни Зайцево изъяли наркотические средства на общую массу — 270 грамм марихуаны и 17,9 грамма гашиша.

«По предварительным данным, 35-летний ранее судимый подозреваемый собрал на земельном участке коноплю, после чего унес её в свой дом, где из части собранного изготовил гашиш для собственного употребления», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ, максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы.

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