Женщина-водитель пострадала в ДТП с автобусом в пригороде Томска

Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске в субботу вечером, 17 декабря, в одном из пригородов произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ-32054 и легкового автомобиля Daewoo Matiz, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Авария произошла около 17.15 в СТ «Роботрон» на востоке города.

В автобусе на момент аварии не было пассажиров.

«По предварительным данным женщина-водитель, управляя автомобилем Daewoo, при выполнении маневра обгона, допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом ПАЗ», — сообщает пресс-служба УМВД.

Уточнятся, что 50-летняя женщина-водитель Daewoo получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

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