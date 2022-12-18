Елочные игрушки из костяного фарфора продает житель Томска за 40 тысяч рублей

Фото: Avito

На популярном сайте объявлений Avito житель Томска выставил на продажу набор елочных игрушек производства немецкой фирмы Goebel. За набор из 36 игрушек он просит 40 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Томск».

В объявлении указано, что игрушки сделаны из костяного фарфора: этот материал образуется добавлением к обычному составу фарфора примеси костяной золы.

Стоит отметить, что продавец, с его слов, ни разу не использовал игрушки по назначению и хранил их в личной коллекции.

На онлайн-досках объявлений подобные игрушки продают и поштучно, их стоимость обычно не превышает 1-2 тысяч рублей.

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