Житель Томска расчленил свою знакомую и выбросил части тела в разных районах города

Фото: Анастасия Осипова / Борис Кокурин

Житель Томска осужден на 13 лет лишения свободы за убийство своей знакомой и кражу 50 тысяч рублей с ее банковского счета, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Приговор вынес Советский районный суд города Томска.

По версии следствия, в сентябре 2021 года 40-летний томич нанес своей знакомой телесные повреждения, что привело к ее смерти.

«С целью сокрытия преступления мужчина расчленил тело погибшей, упаковал в пакеты, которые выкинул в различных районах Томска», — сообщает прокуратура. Добавляется, что затем при помощи мобильного телефона погибшей томич снял с ее банковского счета 50 тысяч рублей.

За преступления по статьям 105 (убийство) и 158 (кража) УК РФ мужчина был приговорен к 13 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года после освобождения. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда на 3 млн рублей.

К моменту публикации приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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