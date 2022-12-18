Томский губернатор Владимир Мазур представил в Минстрое проект университетского кампуса

Фото: пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ

Проект межвузовского университетского кампуса на левом берегу Томи обсудили на совещании в Министерстве строительства и ЖКХ, в нём участвовал губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщила пресс-служба Минстроя.

На совещании также присутствовали министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, межвузовский кампус для всех шести вузов Большого университета предполагается построить к 2027 году. Стоимость строительства в 2021 году оценивали в 31 млрд рублей, в мае ректор ТГУ Эдуард Галажинский называл цифру в 50-60 млрд рублей.

Средства для строительства предполагается привлечь в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Площадь территории — 49 га, предусмотрены общежития на 10 тысяч человек.

«Проект также призван объединить центры разработок крупных компаний, среду для малого бизнеса, площадки для тестирования технологий. <...> Помимо жилого блока в состав кампуса войдут образовательные пространства, физкультурно-оздоровительные и развлекательные объекты, площади под магазины, кафе и офисы для размещения компаний», — сообщили в Telegram-канале Минстроя.

Минстрой и Главгосэкспертиза России оказывают Томской области экспертную поддержку и предлагают рекомендации по оптимизации и улучшению проекта.

Читайте также: Власти Томска усилят меры безопасности на новогодние праздники

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.