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НовостиОбщество18 декабря 2022 2:15

В Томске 18 декабря прогнозируют -15 градусов и без осадков

В Томской области местами потеплеет до -10 градусов
Кирилл Гостев

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске в воскресенье, 18 декабря, синоптики Томского гидрометцентра обещают дневную температуру на отметке -15...-17 °C, с переменной облачностью и без существенных осадков.

В Томской области днем будет -10...-15 °C, местами до -20 °С. В отдельных районах выпадет небольшой снег, ожидается изморозь.

Ветер в области и областном центре юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

На следующей неделе в Томске ожидается потепление до -5 градусов.

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