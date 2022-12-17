Повар из Томска рассказал секретный ингредиент фаршированных яиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский повар Алиса рассказала секретный ингредиент фаршированных яиц. Этот ингредиент полностью меняет вкус блюда, сообщает издание "АиФ-Томск".

"Люблю делать фаршированные яйца с майонезом и сыром, это очень нежная закуска с приятным вкусом чеснока. Но я добавляю в этот рецепт несколько ложек тертых маринованных огурцов, получается очень вкусно", - сказала повар.

Специалист также рассказала, как готовит фаршированные яйца.

Вам понадобиться: 10 яиц, майонез, маринованные огурцы, чеснок и сыр.

Отварить яйца, разрезать. Желток смешать с остальные инцидентами и намазать на белок. Повар советует подавать яйца на стол сразу, как только они остынут.