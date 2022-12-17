В Томске будут судить участников преступного сообщества за незаконный оборот суррогатного алкоголя

В Томске осудят участников преступного сообщества за незаконный оборот суррогатного алкоголя. Было изъято более 10 тонн немаркированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Следователями СЧ СУ УМВД России по Томской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении четверых участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 и частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что обвиняемые работали с 63-летним лидером. В период с ноября 2019 года по июнь 2021 года приобретали спиртосодержащую жидкость, изготавливали контрафактный алкоголь, который в дальнейшем реализовывали под видом известных брендов на территории города Томска.

Позже, в ходе розыскных мероприятий было изъято более 10 тонн немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 2 млн рублей, а также стеклянная тара и пластиковые ёмкости, фурнитура к ним и коробки, станки для розлива жидкости и этикетировочное оборудование.

На данный момент материалы уголовного дела вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.