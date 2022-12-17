"Единая Россия": Владимир Мазур дал старт акции «Елка желаний»

Фото: Единая Россия

Третий год подряд Томского региональное отделение «Единой России» принимает участие в доброй новогодней акции «Елка желаний», которая помогает юным жителям региона поверить в чудо и получить частичку тепла.

В этом году старт акции в Томской области дал губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мазур. Глава региона снял с «Елки желаний» 10 новогодних шаров с желаниями детей.

«В Новый год каждый взрослый может стать Дедом Морозом. Я решил попробовать себя в роли главного детского волшебника. Уверен, моему примеру последуют многие земляки и примут участие в доброй акции, где дети рассказывают о своих мечтах и верят в сказку», – сказал Владимир Мазур.

На елке размещены шары с детскими пожеланиями. Это мечты детей из малообеспеченных и многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей участников СВО.

Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2023 года. Принять в ней участие можно несколькими способами – в офлайн и онлайн-форматах. Можно позвонить в региональную общественную приемную «Единой России» по номеру (3822)907-137 и узнать механизм участия в качестве дарителя. Последний вариант предполагает регистрацию на сайте елкажеланий.рф, после чего будет необходимо снять открытку с интерактивной елки и следовать инструкции. Удобная система фильтрации позволит подобрать желание к исполнению по самостоятельно выстроенным параметрам.