На трассе Томск-Колпашево автомобилисты обнаружили труп женщины

В Томске полиция проводит проверку по факту сообщения о лежащей женщине на трассе. Проводятся экспертизы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"16 декабря 2022 года в 18 часов 16 минут в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение, что на 66 километре трассы Томск-Каргала-Колпашево лежит женщина", - говорится в сообщении.

Ранее в паблике "Регион-70" свидетели сообщали о женщине.

"Вечером по трассе Томск - Колпашево 66-ой км, возле Мельниково чуть не наехал на лежащее тело прямо на дороге. Сразу вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Очевидцы отметили, что женщина лежала без зимней одежды и в домашних тапках. По предположению томичей, женщину могли выкинуть из машины.