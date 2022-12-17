В Томской области более 440 человек привились от гриппа

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В Томской области более 440 человек поставили вакцину от гриппа, также от коронавируса привились более 700 тысяч жителей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось, что на территории региона было зарегистрировано 10874 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 25,4%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 43,7%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 3-6 лет на 11,5% и 7-14 лет на 10%.

Помимо этого, врачи сообщили, что в Томской области уже зафиксировано 22 случая свиного гриппа. В регионе стали закрывать школы из-за эпидемии.

Отметим, что в эти выходные в Томске будут работать два мобильных пункта вакцинации от гриппа и коронавируса. В субботу и воскресенье с 11 до 17 часов можно поставить вакцину в ТЦ «Лето». Пункт в МСЧ № 2 работает в выходные с 10 до 14 часов.