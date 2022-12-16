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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:39

В Томске в школе взорвался сотовый телефон ученика

Инцидент произошел 15 декабря
Ксения Высотина
Фото: "Милый Томск"

Фото: "Милый Томск"

В Томске в школе "Интеграция" взорвался сотовый телефон ученика. Инцидент произошел 15 декабря, пишет издание "МК в Томске".

Уточняется, что педагогов и учеников на несколько минут попросили покинуть здание школы, затем учебный процесс возобновился. В родительских чатах появилось сообщение от администрации школы.

"Сегодня в 16.05 у одного из учеников произошло возгорание сотового телефона. 464 обучающихся и 50 сотрудников были эвакуированы. Никто из детей и сотрудников не пострадал", - говорится в нем.

Напомним, что на традиционном Общероссийском родительском собрании глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября вступает в силу запрет использования мобильных телефонов во время школьных уроков.