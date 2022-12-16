Жительницу Томска обманули мошенники при попытке продать стиральную машину

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26-летняя жительница Томска заявила в полицию о хищении денег. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. Томичка рассказала полицейским, что ее подруга решила продать стиральную машину по интернету. Она разместила объявление на одном из сайтов. После этого женщина созвонилась по телефону с потенциальным покупателем. Он сказал, что не может перевести за покупку деньги, потому что его карточка открыта в другом банке. Тогда заявительница решила помочь подруге и передала мужчине свои реквизиты. Женщина назвала лжепокупателю не только данные своей карты, но и код, который получила по смс. После этого жительница Томска обнаружила, что с ее счета списали 20 тысяч рублей. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ», - уточняется в сообщении УМВД. Напомним, по информации областной прокуратуры, с января по октябрь 2022 года в Томской области на уловки телефонных и интернет-мошенников попались почти 4 тысячи человек. Среди них - 286 студентов и 39 школьников. Читайте также: Жительницу Томска мошенники вынудили перевести им 144 тысячи рублей