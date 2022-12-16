Власти Томска дополнительно выделили 20 млн рублей на ремонт ветхих сетей теплоснабжения. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Согласительная комиссия по бюджету в городской Думе решила выделить 20 миллионов рублей на ремонт ветхих теплосетей и выносных теплоузлов в 2023 году. Бюджет города депутаты примут на заключительном в 2022 году собрании, которое состоится 22 декабря.

В 2022 году программа ремонта ВНУ была принята в Томске впервые, на ее реализацию направили из бюджета 10 млн рублей. Было отремонтировано 35 выносных теплоузлов, которые отдают теплоресурс 71 дому, а также подводящие сети по двум адресам, к которым подключены многоквартирные дома.

От выносных узлов в Томске, как правило, запитаны старые деревянные дома, многие из которых находятся в аварийном состоянии, что иногда становится причиной коммунальных аварий — как, например, на улице Карташова или на Алтайской.

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