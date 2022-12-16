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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:08

Власти Томска дополнительно выделили 20 млн рублей на ремонт ветхих сетей теплоснабжения

В следующем году планируется продолжить ремонт на выносных теплоузлах
Кирилл Гостев
Власти Томска дополнительно выделили 20 млн рублей на ремонт ветхих сетей теплоснабжения.

Власти Томска дополнительно выделили 20 млн рублей на ремонт ветхих сетей теплоснабжения.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Согласительная комиссия по бюджету в городской Думе решила выделить 20 миллионов рублей на ремонт ветхих теплосетей и выносных теплоузлов в 2023 году. Бюджет города депутаты примут на заключительном в 2022 году собрании, которое состоится 22 декабря.

В 2022 году программа ремонта ВНУ была принята в Томске впервые, на ее реализацию направили из бюджета 10 млн рублей. Было отремонтировано 35 выносных теплоузлов, которые отдают теплоресурс 71 дому, а также подводящие сети по двум адресам, к которым подключены многоквартирные дома.

От выносных узлов в Томске, как правило, запитаны старые деревянные дома, многие из которых находятся в аварийном состоянии, что иногда становится причиной коммунальных аварий — как, например, на улице Карташова или на Алтайской.

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