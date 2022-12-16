Более 1 тысячи нарушений в сфере оборота оружия зарегистрировано в Томской области за 2022 году

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В Томской области за 2022 год было зарегистрировано более 1 тысячи нарушений в сфере оборота оружия. Об этом сообщили журналисту "КП-Томск" представители региональной Росгвардии.

"В 2022 году выявлено 1 017 нарушений в сфере оборота оружия, 1 397 в 2021 году, 1038 в 2020 году, 1 431 в 2018 году", - рассказали в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области

Также отмечается, что в этом году в ходе проведения акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, из незаконного оборота изъято 86 единиц оружия.

В Росгвардии также рассказали, что на данный момент в Томской области зарегистрировано более 32 тысяч владельцев гражданского оружия, которые имеют в собственности более 61 тысячи его единиц. Отмечается, что за это год почти 2 тысячи оружия было поставлено на учет.