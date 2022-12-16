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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:27

На трассе Томск-Новосибирск горел грузовой автомобиль

Водитель успел выбраться из кабины
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Регион-70 Томск

Фото: Регион-70 Томск

В телеграм-канале Регион-70 Томск появилось видео от очевидцев и информация о возгорании грузового автомобиля. Подписчики отмечают, что инцидент произошел на трассе Томск-Новосибирск.

"Трасса Томск - Новосибирск. Горит Камаз с полным баком солярки. Водитель жив, успел выскочить", - сообщил томич.

На кадрах видно, как огнем охвачена кабина грузового автомобиля. На данный момент нет официальной информации о произошедшем.

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