На трассе Томск-Новосибирск горел грузовой автомобиль

Фото: Регион-70 Томск

В телеграм-канале Регион-70 Томск появилось видео от очевидцев и информация о возгорании грузового автомобиля. Подписчики отмечают, что инцидент произошел на трассе Томск-Новосибирск.

"Трасса Томск - Новосибирск. Горит Камаз с полным баком солярки. Водитель жив, успел выскочить", - сообщил томич.

На кадрах видно, как огнем охвачена кабина грузового автомобиля. На данный момент нет официальной информации о произошедшем.

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