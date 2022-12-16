СК по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника МЧС в пожаре на птицефабрике

Фото: СК по Томской области

В Томской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника МЧС в пожаре на птицефабрике. Дело возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ведомтсва.

Напомним, что в деревне Малиновка, в 45 км от Томска, 13-14 декабря произошел крупный пожар. Почти сутки горели склады птицефабрики «Томской», входящей в холдинг «Сибагро», при тушении погиб один из сотрудников МЧС.

"По предварительным данным, 13 декабря 2022 года в вечернее время произошло возгорание на складе птицефабрики «Томская» АО «Сибагро», расположенном в селе Малиновка Томского района. При тушении пожара погиб мастер-пожарный специализированной пожаро-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области, на которого обрушилась часть бетонной конструкции здания", - говорится в сообщении.

Следователи добавили, что в данный момент проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц ГУ МЧС России по Томской области, отвечающих за жизнь и здоровье сотрудников, несущих службу по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией возгорания.

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