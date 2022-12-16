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НовостиЗдоровье16 декабря 2022 8:42

В Томской области выявлено 52 случая заражения COVID-19

Вылечить инфекцию получилось у 69 человек
Ксения Высотина
Фото: Сибфм

Фото: Сибфм

Сегодня, 16 декабря, в Томской области выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 010 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 69 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 270 человек.

За последние сутки в стране выявлено 8 451 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 59 пациентов скончались, 7 393 выздоровели.