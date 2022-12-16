В 2022 году на обустройство парков и скверов Томской области потратили более 360 миллионов рублей

Фото: Владислав Пирогов

В Томской области благоустроили те общественные территории, за которые проголосовали жители в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Итогами работы поделился глава региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«Подвел итоги благоустройства городов и сел. В этом году привели в порядок 50 парков и скверов, которые выбрали люди. Это и центральные территории, как томский Буфф-сад или первомайский «Арбат». И памятные места, как мемориал воинам-землякам в Кривошеино или Парк Победы в Мельниково», - уточнил губернатор.

Жители сел Подгорное и Каргасок выбрали для обустройства спортивные площадки. В городах Стрежевой и Северск – благоустроили пешеходные тротуары, а также те территории, которые прилегают к жилым домам.

Всего на благоустройство направили более 360 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул, что в 2022 году не все муниципалитеты успели справиться с работой. Так, в Колпашеве благоустройство общественных территорий еще не завершили. «Конечно, это недопустимо. Собрал глав городов и районов. Поставил задачу – исправить ситуацию и в новом году не допускать новых срывов», - добавил Владимир Мазур.

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