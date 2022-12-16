"Проводка может воспламениться в любой момент": жители улицы Колхозная в Томске боятся за свою жизнь из-за аварии в доме

В Томске в доме на улице Колхозная, 11 во 2 подъезде происходит нечто странное. Жители дома задыхаются в собственном подъезде и не могут добиться помощи. Томичи написали обращения в соцсетях и рассказали, что именно произошло.

"Мы, жители, по ул. Колхозной 11, 2 подъезда, г.Томска ,обращаемся к Губернатору Томской области, Мэрии, Администрации, Прокуратуре, Роспотребнадзору - пожалуйста, помогите решить нашу проблему с паром в подъезде", - написали жильцы в паблике "Регион-70".

По словам томичей, они уже многократно обращались в УК "Жилище". Однако там жильцов отправляли разбираться с ресурсоснабжающей компанией. По словам авторов обращения, за это время, с 5 декабря, они не видели, чтобы кто-то пытался устранить эту аварию.

"Мы живём с начала холодов "как в парной бане", запах канализации и влажный воздух проникает в квартиры", - пишут томичи.

В компании "ТомскРТС" журналисту "КП-Томск" рассказали, что дефект, выявленный на тепловой сети по данному адресу, не влияет на теплоснабжение дома. В связи с этим принято решение провести ремонт, когда на улице установится более теплая погода, чтобы в период проведения работ температура в доме существенно не понизилась.

"Объект находится на контроле в СП Тепловые сети. Устранение дефекта по данному адресу запланировано на следующую неделю, поскольку прогнозируется потепление", - говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании.

Однако местные жители обеспокоены тем, что может произойти замыкание проводки, из-за высокой влажности. Уточняется, что все стены в подъезде мокрые, сыплется штукатурка, облупилась краска на стенах, лужи на ступеньках.

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