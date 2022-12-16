Под Томском столкнулись микроавтобус и Kia Rio. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

16 декабря, около 10 часов утра, на 8 километре трассы Томск-Каргала-Колпашево столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-2217, совершил маневр левого поворота с Шегарского тракта на Северный парк, не предоставив преимущества в движении встречному автомобилю Kia Rio, под управлением мужчины-водителя 1988 года рождения», - уточнили в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции работают на месте происшествия для выяснения обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщил, что на трассе Томск-Мариинск в скорую помощь врезался пьяный водитель угнанного КАМАЗа. В этой аварии погибло четверо сотрудников областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко.

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