В ДТП под Томском пострадало 16 вахтовиков

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Александровском районе в ДТП с автобусом пострадали 16 человек. В департаменте здравоохранения рассказали, что тяжело пострадавших в аварии не было.

Ранее полиция Томска сообщала о ДТП автобуса ПАЗ и лесовоза, которое произошло на трассе Медведево-Оленье в Томской области.

"По информации территориального центра медицины катастроф, работодатель самостоятельно доставил на осмотр в Александровскую районную больницу еще 8 работников, ехавших в автобусе. Из них 2 человека были госпитализированы, еще 6 человек обслужены амбулаторно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в больнице города Стрежевой остаются 4 человека, пострадавших в ДТП, в Александровской районной больнице – 6 человек. Томичей среди них нет.

Читайте также: Стали известны подробности биографии участника смертельного ДТП на трассе Томск-Мариинск