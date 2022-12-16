"Чтобы он сгнил в тюрьме": томичи просят сурового наказания для водителя КАМАЗа за смертельное ДТП со скорой помощью

Фото: Алёна Мищенко

Жители Томска просят самого сурового наказания для водителя КАМАЗа, который устроил смертельное ДТП на трассе Томск-Мариинск, сообщает издание "МК в Томске".

Напомним, что в Томском районном суде определили меру пресечения водителя грузовика, против которого заведено уголовное дело за смертельное ДТП с каретой скорой помощи. Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца.

Однако жители Томска просят для мужчины уже самое суровое наказание. Томичи пишут в социальных сетях, что участника аварии нужно закрыть в одиночной камере на пожизненное.

"Его надо навсегда закрыть в одиночную камеру", "Чтобы он сгнил в тюрьме", "Пожизненно и пусть отрабатывает компенсации семьям погибшим", "Пожизненно, он унес столько жизней", - комментарии, которые оставляют томичи.

Напомним, что томская полиция раскрыла подробности по делу о смертельном ДТП на трассе Томск-Мариинск. Следователям удалось установить два шокирующих факта - водитель грузовика сел за руль в нетрезвом виде, кроме того, он угнал КАМАЗ, который в итоге попал в аварию.

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