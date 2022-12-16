Оператор магистральных нефтепроводов Западной Сибири приступил к модернизации объектов

Компания «Транснефть - Западная Сибирь» в ближайшее время планирует провести масштабную реконструкцию Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС). Об этом рассказал журнал «Трубопроводный транспорт нефти».

Эта станция является ключевым узлом транссибирской нефтепроводной магистрали, где прием сырья осуществляется по двум нефтепроводам с месторождений Западной Сибири. Масштабная реконструкция необходима для увеличения пропускной способности нефтепроводов Омск — Иркутск, Анжеро-Судженск — Красноярск, Красноярск — Иркутск.

На Ачинской ЛПДС возведут 4 производственных здания общей площадью почти 2 тыс. кв. м, 17 основных сооружений, в том числе насосную с четырьмя магистральными насосами российского производства (производительность каждого — до 8 тыс. куб. метров в час).

Помимо этого, будет обновлена производственная инфраструктура других объектов нефтетранспортной компании, в том числе четырех нефтеперекачивающих станций Красноярского края - Рыбинской ЛПДС, НПС «Каштан», Пойменской НПС, НПС «Вознесенка».