Жителей Томска на выходных ждет теплая погода

Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящих выходных будет солнечно и потеплеет. Температура днем будет держаться на отметке -17, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В субботу, 17 декабря, ночью прогнозируется -27 градусов, а вот днем - минус 17. Также синоптики передают, что день будет солнечным.

В воскресенье в Томске ожидается потеплее. Ночная температура будет в пределах -22, а дневная - минус 16 градусов.

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