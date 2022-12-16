Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 7:21

Жителей Томска на выходных ждет теплая погода

Температура днем будет держаться на отметке -17
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящих выходных будет солнечно и потеплеет. Температура днем будет держаться на отметке -17, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В субботу, 17 декабря, ночью прогнозируется -27 градусов, а вот днем - минус 17. Также синоптики передают, что день будет солнечным.

В воскресенье в Томске ожидается потеплее. Ночная температура будет в пределах -22, а дневная - минус 16 градусов.

Читайте также: На новогодней елке на Новособорной площади Томска зажгут освещение 17 декабря