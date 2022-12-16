В Томске 35-летний мужчина вновь сел за руль автомобиля в пьяном виде

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В сентябре 2022 года 35-летний томич, выпив спиртное, сел за руль автомобиля. Молодой человек ранее уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. «Суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Томска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ)», - уточняется в сообщении. У жителя Томска конфисковали автомобиль марки «Mercedes-Benz GLK», которым он управлял в нетрезвом виде. Также молодого человека приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 1 месяц. Приговор в законную силу еще не вступил. Читайте также: Появились кадры из зала суда по громкому делу о ДТП с врачами в Томске