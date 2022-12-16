В Стрежевом 35-летнего жителя города будут судить за незаконный сбыт наркотиков

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Пресс-служба полиции Томской области сообщает о задержании 35-летнего жителя Стрежевого, который подозревается в незаконном сбыте наркотических веществ. Из тайников было изъято 12 подозрительных свертков.

"В результате осмотра тайников полицейские изъяли 12 свертков, которые были подготовлены злоумышленником для дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.

Согласно данным проведенной экспертизы, внутри подозрительных свертков было обнаружено наркотическое вещество «метилэфедрон» общей массой более 23 граммов.

В отношении 35-летнего стрежевчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка <....>. Судом избрана мера пресечения в виде ареста под стражу.

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