В Томске 74-летнюю жительницу города доставили в больницу после ДТП на Фрунзе

Томская полиция

Томская полиция предоставила сводку происшествий на 15 декабря 2022 года. Согласно данным, на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала женщина 74-летняя жительница города. Ее доставили в больницу с травмами.

"15 декабря около 14 часов 55 минут на проспекте Фрунзе, 98, автомобилем Ford Fiesta, под управлением 25-летней женщины-водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, 74-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, либо по телефону 8 (3822) 794-693.

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