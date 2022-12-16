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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 4:54

В Томске 74-летнюю жительницу города доставили в больницу после ДТП на Фрунзе

Томичка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Алёна ГОЛЕВА
Томская полиция

Томская полиция

Томская полиция предоставила сводку происшествий на 15 декабря 2022 года. Согласно данным, на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала женщина 74-летняя жительница города. Ее доставили в больницу с травмами.

"15 декабря около 14 часов 55 минут на проспекте Фрунзе, 98, автомобилем Ford Fiesta, под управлением 25-летней женщины-водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, 74-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, либо по телефону 8 (3822) 794-693.

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