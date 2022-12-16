Водителя КАМАЗа из ДТП с четырьмя погибшими медиками доставили в Томский районный суд

Фото: Алёна Мищенко

Сегодня, 16 декабря, в Томском районном суде начался процесс по избранию меры пресечения водителю КАМАЗа, который стал участником смертельного ДТП. Следствие и прокуратура будет ходатайствовать о заключении под стражу.

Напомним, что полиция раскрыла подробности по делу о смертельном ДТП на трассе Томск-Мариинск. Следователям удалось установить два шокирующих факта - водитель грузовика сел за руль в нетрезвом виде, кроме того, он угнал КАМАЗ.

Помимо этого сообщалось, что в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

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