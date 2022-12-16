В Томске нашли потерявшегося шесть дней назад подростка

Фото: ЛизаАлерт

Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт в Томской области сообщает об установлении местонахождения подростка, о пропаже которого стало известно с 10 декабря 2022 года. Волонтеры сообщают, что юноша жив.

"Найден, жив! Благодарим за распространение информации по поиску!", - пишет отряд.

Напомним, о том, что несовершеннолетний молодой человек пропал ЛизаАлерт в Томской области сообщил 15 декабря, о местонахождении парня не было известно с 10 декабря.

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