В Томской области пассажирский автобус въехал в припаркованный лесовоз

Фото: Прокуратура

Полиция Томска сообщает о ДТП автобуса ПАЗ и лесовоза, которое произошло на трассе Медведево-Оленье в Томской области. Уточняется, что погибших нет, однако в больницу доставлено пять человек для осмотра. Прокуратура уточнила, что пассажирами автобуса оказались работники нефтедобывающего предприятия.

"Сегодня, на 113 км. автодороги Медведево-Оленье по предварительным данным, пассажирским автобусом марки "ПАЗ" перевозящим19 вахтовых работников, произошел наезд на припаркованный грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

Согласно данный пресс-службы, сотрудники полиции работают на месте аварии и устанавливают детали произошедшего. Также на место выезжал Евгений Луцков, прокурор Александровского района.

Уточняется, что прокуратура взяла на контроль произошедшую аварию и по ходу выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

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