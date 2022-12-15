На улицах Томска работают почти 800 дворников

Фото: Мэрия Томска

Сегодня, 15 декабря, главы районов Томска обсудили работу по очистке городских территорий. Всего на улицах областного центра трудятся 777 дворников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

138 дворников работают в Кировском районе Томска, 253 – в Ленинском, 288 - в Октябрьском и 98 - в Советском.

«Работа районных специалистов построена таким образом, чтобы изначально очистить пути следования жителей многоквартирных домов к остановкам общественного транспорта, школам, садам, больницам и другим учреждениям социальной сферы, а также обеспечить безопасность прохода для томичей», - говорится в сообщении.

Прежде всего дворники очищают ото льда и посыпают песком входные группы жилых кварталов. В приоритете также очистка лестниц, которые располагаются на придомовых территориях. Во вторую очередь убирают прилегающие территории. Качество очистки дворов от снега каждое утро проверяют сотрудники районных администраций.

«В случае нареканий информация оперативно передается в работу управляющим организациям», - уточняется в сообщении пресс-службы.

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