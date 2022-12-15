В Томске два тяжелоатлета получили звание «Мастер спорта России»

Фото: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Министерство спорта Российской Федерации на основании приказа от 12 декабря 2022 года присвоило звание «Мастер спорта России» двум томским тяжелоатлетам - Сергею Жилину и Александру Рытову. Информацию об этом сообщил департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

«Сергей Жилин и Александр Рытов (СШОР, ДЮСШ «Янтарь») – студенты факультета физической культуры Томского государственного университета. Оба спортсмена выполнили нормативы МС на всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Б.А. Шесталюка, который прошел в марте в Сургуте», - говорится на сайте.

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области сообщает, что к достойным результатам спортсменов приложили руки их тренера - Григорий Антонов и Александр Егоров.

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