Открыт набор на зимние отборочные интенсивы в «Школе 21»

Фото: Сибфм

Это бесплатная школа программирования от Сбера, которая даёт возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, получить востребованное образование в сфере ИТ.

Чтобы поступить в Школу совершенно неважно, какие у тебя были предыдущие знания, результаты ЕГЭ, опыт работы, умение программировать и наличие дипломов. В «Школе 21» можно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер: от алгоритмов и графики до Unix, Web, мобильной разработки, цифровой безопасности, сетевых технологий и Big Data. В основе обучения лежит уникальная методика «равный равному»: без расписаний, лекций и оценок — только индивидуальная и коллективная работа над проектами.

В трех кампусах «Школы 21» уже учатся около 4100 тысяч человек, среди которых больше половины совсем не имели опыт программирования до поступления в Школу. Совсем скоро — 6 февраля и 6 марта — в Новосибирске начнутся новые отборочные интенсивы, запись на которые проходит прямо сейчас на сайте «Школы 21»: 21-school.ru, успей подать заявку сейчас!