В Томске 16 декабря будет до -19 градусов и переменная облачность

Фото: Густаво Зырянов

В Томске в пятницу 16 декабря, температура днем прогнозируется в районе -17...-19 °C, ночью от -24 °C до -26 °C существенных осадков не ожидается, переменная облачность, сообщил гидрометцентр региона.

В Томской области днем будет -17...-22 °C, местами до -15 °С. Существенных осадков не ожидается, местами изморозь. Температура ночью -21…-26 °С, местами до -31 °С,

Ветер в области и областном центре юго-западный, 2-7 м/с.

В Томске действует прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, накопление вредных веществ в атмосфере прогнозируют до 10.00 17 декабря.

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