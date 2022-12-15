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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:19

В Томске обсудили проблему остановки экспорта пиломатериалов в Среднюю Азию

Проблему поднял сенатор Владимир Кравченко
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Гусейнов Виктор

Фото: Гусейнов Виктор

Правительство Российской Федерации ограничило вывоз лесоматериалов, полученных распиловкой, расщеплением и шпал. В Томской области проблему экспорта в Среднюю Азию пиломатериалов поднял сенатор Владимир Кравченко. Информация об этом содержится на сайте обладминистрации.

«Первоначально ограничения касались транспортировки автомобильным транспортом, но затем они были распространены и на железнодорожные перевозки, — отметил сенатор. — Добавлю, в 2021 году из Томской области экспортировано 673 тыс. тонн пиломатериала. При этом основная доля экспорта продукции лесопереработки приходится как раз на ту, что оказалась под транспортными ограничениями»", - заметил сенатор.

Кравченко отметил, что в Томской области наблюдается проблемы с вывозом не только в Казахстан, но и в ряд других стран - Узбекистан, Таджикистан и Туркмению. Сложность ситуации заключается также в том, что на обратном пути грузовые машины везли из теплых стран фрукты и овощи.

Сенатор Владимир Кравченко резюмировал, что недостаток внешнего потребителя не получится компенсировать за счет спроса внутри страны.

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