Пропавший в Томске 17-летний юноша уже уходил из дома в 2021 году

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Издание "АиФ-Томск" сообщает, что подросток 17 лет, которого в данный момент ищут волонтеры, уже пропадал в декабре 2021 года.

Издание отмечает, что в прошлом году, 22 декабря 2021 года, Сергей Веремейчик ушел из дома на учебу и не вернулся. В тот момент момент поисками занимались сотрудники полиции, однако информации, сколько по времени велись поиски - нет.

Особые приметы юноши: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: черно-белая куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки с коричневой подошвой, серая шапка. Томичей просят проявить бдительность и сообщить какие-либо данные, которые помогут установить местонахождение пропавшего юноши по телефону: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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