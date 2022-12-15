В Томской области зарегистрировано 66 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 15 декабря 2022 года, в Томской области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 958 подтвержденных случая, 1 человек умер.

По данным оперштаба, 24 жителя Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 156 201 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 833 заболевших коронавирусной инфекцией, 57 пациентов скончалось, 7 539 выздоровели.

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