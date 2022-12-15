В ТРК «ЛЕТО» атмосфера Нового года!

Новый год уже совсем близко, и так хочется праздничного настроения.

В ТРК «ЛЕТО» все пропитано духом Нового года — интерьеры комплекса украшены новогодним декором, для гостей в комплексе оборудовали несколько тематических фотозон, сказочный замок, новогодняя ель, герои известного телефильма Трус, Балбес и Бывалый на своем фирменном авто тоже заехали в гости в ЛЕТО.

В период с 16 по 31 декабря в ТРК «ЛЕТО» проходит новогодняя ярмарка. Подарки ручной работы обязательно согреют теплом и уютом вас и ваших близких. А в период 23 по 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка обещали заходить в гости ТРК «ЛЕТО», радовать гостей комплекса и заряжать положительными эмоциями!

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Гостей ТРК «ЛЕТО» также ждет обширная развлекательная программа:

17.12 в 14:00 Зимние забавы от детского сада «Ладушки»! Ребят ждут игры и забавы, мастер-классы со сказочными героями и праздничная дискотека.

18.12 в 14:00 Потапыч в ЛЕТО часть 2 Мишка Потапыч, Крипер, Хаги Ваги и зайка подготовили зажигательную программу.

22.12 в 18:30 Прекрасная возможность провести вечер в компании студии эстрадного вокала ProVoice. Ученики этой студии готовят новогодний концерт, в котором покажут все свои самые выдающиеся номера и яркие костюмы.

23.12 в 18:00 Новогодняя концертная программа от Чеховских пятниц. Песни, танцевальные номера, искрометные шутки от ведущих.

24.12 в 13:00 Вас ждёт семейная новогодняя программа. Большой двухчасовой концерт с участием талантливых друзей ТРК «ЛЕТО» — ученики вокальных, танцевальных и спортивных студий, которые были частыми гостями комплекса в течение всего 2022 года. А кульминацией праздника, конечно, станет появление Дедушки Мороза и Снегурочки!

25.12 Ярмарка - продажа породистых котят. В течении всего дня посетители ТРК «ЛЕТО» смогут познакомиться с прекрасными питомцами из питомника Freya, и купить себе ласкового друга!

25.12 в 14:00 Музыкальный подарок — большое новогоднее выступление удивительной вокалистки Татьяны Стукаловой под аккомпанемент пианино Георгия Фефелова и скрипки Степана Пономарёва. Если у вас почему-то до сих пор нет праздничного настроения, оно обязательно придёт в этот день, и у него будет лёгкий привкус джаза!

27.12 в 19:00 Состоится концерт учеников школы вокала Solo. Отчётный концерт в конце года — это всегда возможность продемонстрировать самые эффектные номера и подарить праздник себе и окружающим. А где музыка, там и танцы — помимо вокальных номеров, мы ждём ещё и несколько танцевальных сюрпризов от друзей школы.

29.12 в 18:00 Кульминация встречи Нового года - праздничная программа от оркестра УМВД России по Томской области.

ТРК «Лето» радует обилием магазинов и заведений на любой вкус, где любой желающий сможет найти подарки для себя и своих близких.

Кроме того, в комплексе создан самый большой в городе детский развлекательный центр «Активизон», где для развлечений есть практически все — батутная арена, веревочный парк, тюбинговая горка, троллейная трасса, многоуровневый лабиринт с воздушными пушками, вязаный лабиринт с винтовой горкой, творческая мастерская и многое другое. Отличный вариант порадовать детей в выходной день или в новогодние каникулы!

ЛЕТО ждет всех!

Адрес: улица Нахимова, 8, строение 13.

Добраться до ТРК можно на автобусах маршрутов № 4, 22, 26, 32, 33, 53, 60, выйдя на остановке «Горбольница № 3», а также на автобусах № 19, 29, 442, остановка «Вершинина».

Часы работы: понедельник — пятница: 10:00—22:00 суббота — воскресенье: 10:00—22:00

Телефон: 8 (3822) 500-255

https://letotomsk.com/

https://vk.com/leto_v_tomske

Возрастное ограничение 0+

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