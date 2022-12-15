Вдове погибшего в ДТП под Томском водителя скорой стало плохо возле мемориала Фото: Ксения Высотина

Вдове погибшего в ДТП под Томском водителя скорой Михаила Криницына стало плохо во время церемонии возложения цветов около областного перинатального центра, сообщает «АиФ-Томск».

Попрощаться с погибшими к зданию центра приехали десятки человек — родственники, коллеги и друзья.

По словам издания, женщину привели к зданию больницы под руки, так как она не могла стоять на ногах. Вдову усадили на лавочку, но вскоре врачи ОПЦ поняли, что ей плохо, и завели внутрь.

На месте также была мать Михаила, прибывшая к мемориалу одной из первых. Женщина долго стояла перед фотографией сына на коленях, рыдала и что-то говорила сыну. Позже сотрудники ОПЦ помогли ей подняться на ноги и отвели в сторону.

Напомним, что 14 декабря в ДТП на трассе Томск-Мариинск погибла бригада врачей, которая ехала на вызов к роженице в соседний район. Погибли замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Юрий Бочков, медицинская сестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра Михаил Криницын.

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